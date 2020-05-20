«Сбербанк» и «Азбука вкуса» запускают магазин без продавцов

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«Сбербанк» и «Азбука вкуса» запускают магазин без продавцов

Сегодня, 11:33

Совместный с Visa проект основан на системе видеонаблюдения, и мобильном приложении.

Магазин сети «Азбука вкуса» в небоскрёбе «Федерация», расположенном в центре «Москва-Сити», переходит на работу без торгового персонала. Пока инновационный магазин доступен ограниченному числу покупателей, а полноценное открытие может состояться до конца месяца.

Продавцов магазина заменяет система «компьютерного зрения», которая фиксирует движение товаров от полки до корзины покупателя. «Умные» камеры даже могут заметить товар, возвращённый на место. Это позволяет формировать покупательскую корзину.

«Сбербанк» и «Азбука вкуса» запускают магазин без продавцов, основываясь на мобильном приложении Take&Go. В скачанной программе необходимо зарегистрироваться, указав электронный адрес, и привязав карту Visa. При посещении магазина необходимо считать QR-код на входе — это начнёт «сеанс». Покупателю достаточно выбрать товар — его автоматически посчитают, а нужная сумма будет списана с карты, после чего на почту будет отправлен чек.

Стоит отметить, что запуск одного инновационного магазина может обойтись в 15-20 млн рублей. По словам партнёра группы консультирования в области ИТ КПМГ Тимофея Хорошева, разработка мобильного приложения может стоить 5-10 млн рублей, а создание оборудования «компьютерного зрения» может потребовать до 10 млн рублей. Такие суммы не позволяют говорить о «беспилотных» магазинах как о массовом явлении.

Напомним, в России уже «обкатывают» подобные технологии — X5 Reatil Group тестирует автономные «Пятёрочки», а группа Metro представила магазин «Фасоль» без продавцов.


Дмитрий Кошевой

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