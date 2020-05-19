Впервые за 5 лет активность российского бизнеса упала до минимума

Малый и средний сегмент понесли убытки.

В связи с распространением Covid-19 многое предприниматели столкнулись с рядом трудностей. В основном это коснулось средний и малый бизнес, активность которого упала до минимума за последние 5 лет.

Исследования, которые проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research, показали, что индекс деловой активности опустился до отметки около 38 пунктов в апреле. Это свидетельствует о том, что идет снижение, ведь цифра оказалась ниже 50. Ранее показатель достигал 45 пунктов, что являлось нормальным.

Такой низкий показатель RSBI наблюдается в первый раз за последние пять лет. В ходе опроса выяснилось, что резкое падение выручки связанно с карантинными мерами. Большая часть компаний сообщила о сокращении штата, а некоторые завершили свое дело.

Ранее подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда отметка была, казалось бы, минимальной. Однако даже тогда, показатель RSBI был на 5 пунктов выше, чем сейчас и это, несомненно, доказывает, что 2020 стал для предпринимателей достаточно сложным.

Александр Великий