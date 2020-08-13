Белла Хадид утвердила моду на брюки с низкой посадкой

Поклонники топ-модели готовы носить всё, что любит Белла Хадид, но уже год умоляют остановиться.

Белла Хадид

А Белла выбирает вернуться к истокам, и подворачивает высокую посадку на брюках специально, чтобы было видно пупок и бельё. При чем делает это демонстративно вот уже несколько месяцев. ?

В начале 2020 года модные критики и обычные женщины переживали о возвращении древнего тренда на низкую посадку, и теперь это произошло. Белла Хадид любит экстремальные вещи в гардеробе, модели нравится удивлять. Сейчас девушка окончательно утвердила моду на брюки с низкой посадкой, и показала, как нужно носить.

Белла Хадид диктует моду

Ужасный вариант с «трусами сверху» раздражал классических модниц, Хромченко это и вовсе повергнет в шок. Зато выглядит вызывающе и вдохновляет на свободный образ жизни и бодипозитив.?Высокая посадка сдавливает живот, а низкая бережна к организму, не вызывает никакого дискомфорта — плюсы всё же есть. К тому же, можно играть со стилем, использовать многослойность, при этом не заправляя в брюки.

Белла Хадид в январе впервые вышла в противоречивом виде, чем поразила публику. Поклонницы писали о том, что такая посадка искажает рост модели, превращая Беллу в карлика. Но Хадид это не остановило, и она регулярно постит фотографии в Instagram, демонстрируя низкую посадку, как лучший тренд. Теперь ещё и выпустила стринги наружу, как в старые добрые «нулевые».

Мария Красная