Кейпы, бомберы и тренчи с бахромой – на что обратить внимание, собирая осенний гардероб своими руками

Подборка топ-трендов верхней одежды на осень-2020.

Верхняя одежда осень-2020. Фото с рinterest.ru

Самые предусмотрительные уже начали проверять гардероб на соответствие трендам осень-2020. Istagram-стилисты рассказывают, на что в первую очередь обратить внимание, собирая осенний гардероб своими руками. Речь сегодня пойдет про кейпы, бомберы, тренчи, бахрому и так далее — про тренды на осеннюю верхнюю одежду.

Кейпы, у кого уже есть — отлично, кто еще не обзавелся — подбираем подходящий. Тренд лидирует в топах второй сезон.

Бомберы — выбор молодых. Что это не самый универсальный предмет гардероба, дизайнеры компенсируют тем, что теперь бомберы доступны любые — утепленные и облегченные, джинсовые, вельветовые, кожаные, комбинированные и так далее.

Тренчи и пальто из кожи. Вариант для тех, кому надоела классика, но кто еще не готов к радикальным переменам. Двубортные пальто согреют поздней осенью и ранней зимой. Главная особенность гардероба этого сезона — свободный, полуприталенный крой.

Длина maksi. Это трендово для всех, кто собирает осенний гардероб своими руками. А еще выручит, когда нужно надеть что-то поверх платья. Или просто не хочется одевать на себя много вещей. Тепло и удобно.

Принты: осенью по-прежнему в тренде клетка и полоска, а если хочется чего-то неординарного — выбираем анималистический. В моде леопард и питон. Для самых дерзких — яркая зебра. Если нужна романтика, то цветочный или растительный. Благодаря такому разнообразию осенний гардероб, собранный вручную, заиграет новыми красками.

Собрать гардероб своими руками не тас сложно, если знать тренды осени-2020. Фото с рinterest.ru

Топовый декор этого сезона — бахрома. Немного фантазии и советы стилистов помогут любой девушке и женщине собрать гардероб своими руками и выглядеть стильно.

Каролина Высоцкая