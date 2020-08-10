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Кистью для макияжа, спонжем или пальцем – чем лучше сделать макияж

Вчера, 14:00

Кистью для макияжа, спонжем или пальцем — чем лучше сделать макияж.

Пальцы, спонж и кисть для макияжа. Коллаж: avenuesixty.com, blikk.hu, luckclub.ru

Существует более 40 специализированных кистей для косметики, десятки видов спонжей — насколько они необходимы.

Чем и как делать себе макияж каждая красавица решать будет сама. Но, чтобы облегчить выбор тем, кто еще не постиг всех тонкостей, кратко расскажем о существующих вариантах. Макияж можно наносить на лицо с помощью: 1) пальцев рук, 2) спонжей, 3) кистей для макияжа. В чем же преимущества и недостатки каждого.

Макияж при помощи пальцев рук

Самый универсальный и самый доступный способ. Все инструменты всегда с собой, не нужно тратить лишнего. Главное — держать руки в чистоте, чтобы не занести инфекцию. Подойдет для тех, кто не любит много косметики на лице и не хочет тратить много времени на мейкап. Однако графичный макияж, типа смоки айс, или контуринг сделать таким способом затруднительно. И не всем нравится пачкать руки.

Макияж с помощью спонжа

Спонж — дешевый и удобный инструмент. Легко использовать, легко мыть. Однако жидкие текстуры спонж расходует не очень экономично и для точечных операций, например с консилером, тоже не годится. Спонж не долговечен. В зависимости от качества прослужит от 2 до 6 месяцев. А дешевые модели спонжей наносят косметику неравномерно.

Кисти для макияжа

Кисть — самый точный и экономичный инструмент для нанесения макияжа. Кисти требуют некоторых вложений и нуждаются в постоянном уходе. Но прослужат дольше и позволят сделать макияж любой сложности. Существует своя кисть для каждой мейкап-операции. Чем сложнее макияж, тем больше кистей он потребует. Визажисты утверждают, что для повседневного макияжа средней сложности достаточно 7-8 кистей. Но набор лучше составлять для себя самостоятельно, исходя из предпочтений и особенностей лица.


Каролина Высоцкая

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