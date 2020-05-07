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Отключите ей интернет! ТОП-4 вещи, которые «спугнут» жениха

Чт 7 мая 2020, 07:02:43

От скидок добра не ищут.

Пандемия вдохнула жизнь в онлайн-шоппинг: теперь даже заядлые «гуляки» по торговым центрам вынуждены топтать дорожки на сайтах с одеждой, благо, сайтов куча: wildberries, lamoda, Aliexpress… Пандемия и весенние распродажи наложились друг на друга и красавицы ринулись тратить деньги: пандемия закончится, а жених сам себя не найдет — надо прихорошиться, пока дома! Но «опасные» скидки могут соблазнить купить то, что «спугнет» жениха — стилисты отыскали ТОП-4 вещей, перед покупкой которых лучше отключить интернет и еще раз подумать.

Мода на оверсайз «накрыла» и платья: за платьями-рубашками «с чужого плеча» пришли и платья-майки. Но торопиться и кидать их в корзину не стоит — такой фасон вытянут лишь худосочные подростки, а девицы с формами станут доярками.
Трикотажные платья с «рассказовских и ивановских фабрик» следует запретить законодательно — такие наряды старят даже подростков — а ведь летом такое носит каждая третья. Похожая ситуация и с «офисными» кофточками из синтетики со сборками и рюшами на груди — девушка кажется престарелой клушей-неудачницей.

Толстовки и спортивные костюмы «а-ля Турция», да еще и в облипон, создадут впечатление, что красавица только приехала из деревни: для дорогого вида лучше выбирать простые однотонные костюмы и толстовки без деталей.
Выкинуть из шкафа такие вещицы — и принц не испугается, а интернет — не отвалится.


Ингеборга Крылова

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