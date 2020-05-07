Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»

5 минут с утра — и красотка.
Ранние подъемы с утра кого угодно выбьют из колеи. Тем более тяжело вставать в дождливую погоду. Однако дело даже не в том, что надо вылезать из-под одеяла. А в том, что приходится рассматривать лицо с особой тщательностью, выискивая очередное несовершенство. Морщины вокруг глаз могут легко появиться даже у 25-летней девушки, так что к этому надо наверняка подготовиться. Эксперт рассказал, как предотвратить появление «гусиных лапок» за 5 минут с утра.
В данном случае желатин в сочетании с полезными компонентами не просто охлаждает, а оказывает питательное воздействие на эпидермис. Кожа насыщается нужными витаминами и не страдает от сухости или мимических морщин. Если девушка включит в привычку такую незатратную по времени и деньгам процедуру, то результат не заставит себя ждать. Кожа станет гладкой и «гусиные лапки» не побеспокоят ее еще долго.
Береги веки смолоду и не пренебрегай уходом. Иначе потом придется «прописаться» у косметолога.