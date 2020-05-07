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Не изгиб, а блаженство! 3 формы бровей для «жгучего» образа

Чт 7 мая 2020, 01:09:49

Коррекция понадобится нескоро.

На смену графичным бровям пришли натуральные и ухоженные волоски, которые на лице выглядят гораздо уместнее. Увы, мастера часто делают процедуру «шаблонно»: изгиб такой, длина вот такая, и ширина не больше пальца. Поэтому девушки и ходят, как клоны с одинаковой внешностью. А в 2020 году ценится индивидуальность. Поэтому эксперт назвал 3 формы бровей для «жгучего» и неповторимого образа.

С такими и в баню не страшно идти

Первое, что предлагается сделать с волосками, — ничего не сделать. Пинцет отложите, нити и воск и дайте бровям расти свободно. Иногда можно приструнить бесцветным гелем, чтобы ветер или сырость не испортили образ. А в миксе с макияжем получится не изгиб, а блаженство.

Бунтаркам и по характеру, и по образу жизни подойдут обесцвеченные брови. Особенно, если девушка — блондинка. А чтобы избавиться от эффекта бледности, иногда разрешается подкрашивать волоски цветным карандашом. Легко и аккуратно, по кончикам.

Сказочно, но все равно красиво

«Иконой стиля» стать гораздо легче, чем кажется. Просто надо лишить бровь изгиба. Да-да, эксперт предлагает сделать ровную, но густую форму. Такая бровь маскирует нависающее веко, делает взгляд загадочным. Увы, не подходит дамам старше 35 лет.

Выглядит лучше, чем звучит, не так-ли?

Рисовать педантично ровные линии на лице уже не модно. Мир желает видеть настоящих женщин, пусть и «растрепанных», зато настоящих. Эти брови помогут создать такой образ и вызвать бурю эмоций и у противоположного пола, и у «любимых» подруг.


Алена Иванова

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