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Вспотеть не получится: Эксперты раскрыли секрет «цветочных» ножек в летний зной

Ср 6 мая 2020, 17:01:35

До свидания, комплексы, и да здравствуют кроссовки!

При словах летняя обувь на ум приходят босоножки, туфельки, вьетнамки и другая открытая обувь. Девушки стремятся к совершенству, а впечатление о «самой обаятельной и привлекательной» может испортить запах пота, если девушке доведется снять кроссовки или закрытые туфли, хоть эта обувь считается комфортной и по новым модным канонам вписывается в любой ансамбль. К тому же работа потовых желез мешает дамам носить летом колготки, хоть это непременный атрибут офисного стиля. Эксперты сжалились над любительницами стрит-стайла, поклонницами кроссовок и летних ботинок, работницами офисов и корпораций, и раскрыли секрет «цветочных» ножек в летний зной.

Для этого девушкам понадобится обычный фурацилин в таблетках. Несмотря на приличный стаж пребывания на аптечном рынке, это вещество до сих пор находится на прилавках. И так как это лекарство, то препарат продают даже во время карантина – в этот период аптеки работают не в пример магазинам косметики. Знатоки советуют растворить две таблетки в двух литрах теплой воды. При этом модница должна убедиться, что таблетки желтые, иначе можно попасть на современный заменитель, который не даст такого эффекта. Как только таблетки растворятся, жидкость переливают в ванночку и опускают туда ноги. Перед этим стопы желательно омыть в чистой воде, чтобы раствору не пришлось бороться еще и грязью.

Уже через 10 минут неприятный запах уступит место нежному благоуханию. Эксперты не советуют вытирать ножки после процедуры полотенцем и настаивают, чтобы стопы высохли естественным путем. Сеансы с фурацилином нужно повторять каждый день в течение 1,5-2 недель. После этого неприятный аромат моднице не страшен при условии соблюдения элементарных правил гигиены. Вспотеть больше не получится.


Дарья Светозарова

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РИА ВладТайм

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