Красота неописуемая! Россиянок захватил тренд на «реснички паука»

Не все так страшно.

Мода быстро меняется. До последнего времени слипшиеся реснички считались дурным вкусом. Теперь всё изменилось — это новая тенденция. Россиянок захватил тренд на «реснички паука». На самом деле, странный писк моды не так уж и плох. Если присмотреться, легко найти громадное количество плюсов.

Разберём главные достоинства такого макияжа. Эффект «паучьих» ресниц увеличивает глаза. Такая техника делает реснички густыми и чёрными . «Ресницы паука» откроют взгляд и добавят образу загадочности.

Добиться такого эффекта можно тремя способами.

Первый — «обильный слой». Наносим сразу толстый слой туши. Желательно, чтобы тушь была густая. Тогда результат получится привлекательней и выразительней. Когда вынимаете кисточку, не убирайте лишнее. Сразу обильно наносим средство на ресницы, равномерно распределяя. Результат порадует голливудским взглядом — красота неописуемая.

Второй способ — «многослойность». Наносим первый слой туши и ждём пару минут, пока высохнет. Потом наносим второй слой, ждем, пока засохнет. Проделываем «процесс» ещё один раз. Результат получится шикарным. Подруги обзавидуются густоте ресничек.

Третий способ — «фундаментальный». Основой техники становится база под тушь. Сначала наносим «фундамент» на реснички. Потом, когда средство высохнет, покрываем тушью в 2 слоя. Умопомрачительный взгляд гарантирован.

Необычный макияж разнообразит повседневный стиль. «Паучки» удлинят реснички в два раза и внесут «изюминку» в образ.

Виталина Кончаловская