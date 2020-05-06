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Роковая женщина: 3 летних парфюма для незабываемого шлейфа

Ср 6 мая 2020, 12:11:37

Флакона хватит надолго.

Духи важный элемент образа, способный оставить впечатление о человеке. Парфюм как и одежда, для каждого времени года свой. Лето не за горами, и подойти к выбору стоит ответственно, ведь в жаркий период ароматы раскрываются по другому.

Eclat d’Arpege Lanvin — сочные верхние ноты лимонных листьев и сирени, плавно переходят в «сердце» из цветка персика и глицинии. Прохладная нота зеленого чая вносит необходимую свежесть, а тонкая база из мускуса и сладкой амбры завершает пирамиду. Аромат уместный везде и всегда, не имеющий возрастных ограничений. Изящные ноты подчеркнут образ своей обладательницы. А лёгкий шлейф напомнит нежный рассвет в Париже. Цена парфюма — 1859 рублей за 30мл.

Pivoine Flora от L’Occitane — парфюм из сказки. Верхние ноты из бергамота, грейпфрута и свежей зелени напоминают свежее дыхание утреннего ветра. Ноты «сердца» из не распустившегося пиона и нежной розы придают романтическое настроение. И наконец, завершают композицию базовые ноты сандалового дерева и белого мускуса. Аромат прекрасно подойдёт юным созданиям и дополнит романтический образ! Цена за 75мл — 4600 рублей.

Chanel Chance Eau Fraiche — вихрь энергии и радости жизни, подходящий для солнечного лета. Парфюм яркий, игривый, взрывной, как внезапный порыв ветерка. Свежие нотки спелого лимона и жасмина в «сердце» композиции перекликаются с белым мускусом, водяным гиацинтом, ветивером и амброй. Стойкий аромат окутает тонкой вуалью и задаст прекрасное настроение на весь день. Средняя цена парфюма 4600.

Каждый парфюм обладает магией, раскрывая женскую натуру. Найдя свой аромат, девушка с лёгкостью превратит серые будни в яркие краски, и подчеркнёт индивидуальность.



Анна Найденко

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