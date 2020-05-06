Детка, ты просто космос: 4 идеи стильного маникюра на это лето

И никаких страз.

Маникюр — дело святое: проще способа повысить настроение и чувство собственной привлекательности не сыскать. И на маникюр тоже бывает мода: эксперт рассказал, какие идеи стильного маникюра будут кстати этим летом. Спойлер: теперь можно сказать себе «Детка, ты просто космос!», просто глядя на ногти.

Любовь к «нюдовому» маникюру без маникюра и не думает затихать: а если девушке это не по нутру, вариант украсить ногти градиентом естественных акварельных цветов и добавить сверху фигурных украшений, например, в космической стилистике. Наклеить звездочек и жемчужных капелек или нарисовать разноцветных точечек.

Текстуры «под камень» также набирают популярность: стоит либо раскрасить ноготки под камень, либо чередовать «раскрас» камня и металла. Выглядит роскошно.

Если красавица — поклонница «моно-классики», спешим обрадовать: мода на одноцветный маникюр никуда не делать, но сами оттенки стали натуральными и природными — никакого неона.

Такие космические ногти получатся — глаз не оторвать!

Ингеборга Крылова