Не усложняй! Обычная тушь для бровей «уделала» люксовый тинт

И брови густые, и карманы не пустые.

Брови для женщины — это главное оружие в деле привлекательного взгляда . Без правильно уложенных бровей никакой эффектности образа не дождешься. Так что здесь стоит подбирать лучшие продукты. Однако, не всегда люкс оправдывает ожидания потребителей. Эксперт рассказал, как обычная тушь для бровей «уделала» люксовый тинт.

не заслуживает места в косметичке

Дорогая косметика, увы, уже давно не гарантирует высокое качество. Это доказывает. Средство стоит 1200 рублей, но при этом слишком быстро застывает и не дает никакого оттенка. Женщины жалуются, что такой продукт не стоит таких денег и явно. Тинт ложится пятнами и бровь все равно приходится закрашивать. Это средство

Тушь для бровей Luxvisage стоит только 200 рублей, но эффект от нее гораздо лучше, чем от дорогого средства. Тушь мягко покрывает волоски и не дает продукту растекаться. Обладает сильной фиксацией и равномерно распределяется по поверхности бровей. Да, этим средством приходиться краситься каждый день. Однако, толку от дорогого «пятнистого» тинта все равно нет и придется еще и его закрашивать все утро. Выбор очевиден .

Не усложняй и не трать деньги на разрекламированный «хлам». Лучше по личному опыту подобрать бюджетное средство и жить без нервотрепки.

Александра Васильева