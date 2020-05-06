Волосы, как ёжик: Почему модные кудряшки — зло?

Плойка — еще детский лепет.

Что делать модницам на карантине, как не придумывать супер-прически. Девушки волосы укладывали и выравнивали, делали ретро-волны и «прилизывали». Теперь же Интернет покоряет прическа с мелкими завитушками, якобы которые подходят и на длинные волосы, и на каре. Увы, без громадного «но» не обойтись. Ведь эксперт рассказал, почему модные афро-кудряшки — зло, особенно летом.

Некоторые девушки «колдуют» над влажной шевелюрой. Пряди накручивают на карандаши, носки и даже шпильки. Для лучшего эффекта досушивают феном. В результате волосинки ломаются из-за нагрузки и крепких «объятий» резинок.

Потом удивляются, что волосы высыпаются

Когда прическа будет распущена, локоны придется расчесывать, раздирая прядь за прядью. Отсюда пойдет выпадение и секущиеся кончики. Теперь представь, что еще и солнце «помогает» сушить волосы. Тут даже термозащита не поможет.

Не думай, что на этом «страсти» заканчиваются. После мытья локоны не будут как прежде. Концы распушатся, прибавится повреждений. О нормальной укладке можно забыть недели на 2.

Красота не стоит таких жертв

Волосы, как ёжик не вызывают восторг ни у обладательницы, ни у окружающих. Девушке придется еще долго приводить локоны в «живое» состояние. Лучше отдать предпочтение натуральным укладкам, которые не вредят.

Алена Иванова