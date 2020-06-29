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В Китае назвали цену и дату выхода консоли PlayStation 5

Сегодня, 12:41

Комплект приставки обойдется около 1000 €.

приставка

Фото: needpix.com и wikipedia

Китайское издание Gizchina опубликовало дату выхода консоли PlayStation 5. Японцы первыми смогут приобрести приставку уже 14 ноября. Европейцы и американцы оценят все новшества девайса 20 ноября.

Ранее инсайдеры назвали цену новой консоли и аксессуаров к ней. Сама консоль в Европе и США будет стоить €400  цифровая версия и почти €500 базовая. Если к этой стоимости прибавить цену за джостики, наушники, двойную станцию для зарядки, пульта управления и подсветки, то заплатить придется около €1000.

Компания Microsoft сейчас разрабатывает свою версию быстрой и мощной игровой консоли Xbox Series X. Приставка будет обладать урезанными возможностями, что не помешает запуску новых игр. По слухам, она выйдет в конце 2020 года и будет стоить дешевле PlayStation 5.


Кира Соколова

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