Эксперт: Почему нельзя использовать чужую зарядку на смартфон

Зарядка представляет угрозу безопасности персональных данных.

Если заряжать свой смартфон чужим зарядным устройством, это может поставить под угрозу персональные данные и напрямую повредить гаджет. Об этом сообщил директор отдела аналитических испытаний «Высшей школы управления финансами» Михаил Когин.

Эксперт рассказал, почему нельзя использовать чужую зарядку. Когин также настоятельно рекомендует использовать зарядки от фирмы-производителя, а не аналоги из Китая, которые могут не соответствовать по характеристикам каждому смартфону отдельно.

Из-за неправильно подобранного зарядного устройства можно спровоцировать ситуацию, где телефон может перегреться или загореться, зарядный провод может также вывести из строя программное обеспечение и повредить адаптер.

Также опасность представляют общественные места, где можно зарядить свой телефон или ноутбук от USB. Мошенники могут с помощью таких станций взломать устройства, а потом стереть свои махинации.

Впрочем, попросить на время зарядку у друзей при необходимости тоже не надо бояться.

Ангелина Соколовская