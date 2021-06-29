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Стало известно как закончится франшиза Форсаж

Вчера, 15:44

Известный голливудский актер Вин Дизель поделился с фанатами подробностями финала долгожданной киноленты «Форсаж».

Первый фильм под названием «Форсаж» был выпущен еще в 2001 году. В нем и в последующих частях кинокартины актер играл роль главного героя Доминика Торетто, опытного уличного автогонщика. Доминик Торетто и его приближенные пережили множество ограблений и аввантюр, противостоящих по своей сути любому ощущению реальности.

По этой причине Вин Дизель сообщил, что ему известно, как закончится франшиза «Форсаж». Он не стал рассказывать обо всех подробностях, но отметил, что они совместно с режиссером Джастином Лином приложили немало усилий для произведения данного шедевра.

«Много лет в моем сознании повторяется одна сцена, и я всегда представлял себе эту сцену, как финальную часть финала. Джастин Лин и я часто обсуждали все это и много над этим трудились. Могу сказать, что большая часть «Форсажа 9» — это подготовка к финалу франшизы, состоящему из двух частей. Есть ли у меня сегодня возможность сформулировать это? Скорее всего, ее нет, но этот релиз уникален тем, что нашей команде пришлось отложить выпуск на целый год. Этот факт побудил нас к созданию двух частей финала «Форсажа». Сейчас я ежедневно прихожу, чтобы обсудить «Форсаж 9», а затем отправляюсь домой, чтобы трудиться над «Форсажем 10» — рассказывает актер.

Помимо этого, Вин Дизель сообщил, что выпуск последней части «Форсажа», которая сейчас идет в кинотеатрах, был перенесен в связи с карантинными ограничениями. Как утверждает знаменитость, такая задержка поспособствовала тому, что время для создания последующих частей саги было значительно сокращено. По признанию актера, десятая и одиннадцатая часть киноэпопеи будут снимать практически в одно время.

Также Дизель добавил, что, скорее всего, благодаря такому масштабу работы, десятый и одиннадцатый выпуски киноленты выйдут без значительных перерывов и ожидания. Но, в то же время, никто не гарантирует, что их выход вновь не перенесут на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.


Наталья Сергеенко

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