Главная роль в ремейке «Человек-волк» досталась Райану Гослингу

Звезде мюзикла «Ла-ла Лэнд» сыграет оборотня в новой версии старого фильма-ужасов.

Студия Universal продолжает переснимать собственные фильмы разных времён и теперь в поле зрения попал хоррор 1941 года «Человек-Волк». Это будет уже вторая попытка реанимировать фильм, ремейк которого вышел в 2010 году, сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

Примерить роль оборотня в ремейке «Человек-волк» предстоит голливудскому актёру Райяну Гослингу. То, что он умеет петь и танцевать поклонники оценили в фильме «Ла-ла Лэнд», теперь у него появится возможность продемонстрировать талант перевоплощения в фильме ужасов в роли мифического существа. The Hollywood Reporter сообщает, что главная роль в ремейке «Человек-волк» не просто досталась Райану Гослингу. Она сделает его ведущим актёром в мире кино.

Предположительно кресло режиссёра киностудия отдаст Кори Финли, под руководством которого на экраны вышли «Безупречный» и «Чистокровные». Новый фильм об оборотне будет экранизирован по сценарию Лорен Шукер Блум и Ребекки Анджело, которые в свое время порадовали кинолюбителей сериалом «Оранжевый — хит сезона».

The Hollywood Reporter отмечает, что на ремейк собственного фильма 1941 года в Universal вдохновились успехом нового «Человека-невидимки», отснятой киностудией в 2019 году.

Ирен Громова