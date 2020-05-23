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Эксперты назвали рейтинг боевиков для просмотра на карантине

Сегодня, 10:55

Пока кинотеатры закрыты, ничто не мешает перенести их домой.

В список попали и всеми любимые фильмы и те, которые уже давно стоило было посмотреть, а времени для этого не было. Подборка порадует любые предпочтения, но объединяет их одно — жанр «экшн».

Королём боевиков можно смело назвать фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисов в главной роли. Фильм снят по старым добрым традициям американского кино, когда смелый и дерзкий коп мешает злым умыслам террористов.

Не стоит выпускать из виду ещё фильмы в жанре «экшн», которые завоевали сердца по всему миру — это «Джон Уик» с Киану Ривзом, «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем, «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне и «Рейд» с мастером боевых искусств Ико Уайсом в главной роли.

Нельзя сбрасывать со счетов боевик «Неудержимые», режиссёром которого стал «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне. Актёру удалось в этом фильме собрать уникальный состав экшн-актёров — Джейсон Стейтем, Микки Рурк, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс и другие.

Невозможно не включить в список боевиков для просмотра на карантине сравнительно новый боевик, который называется «Апргрейд». В фильме по сюжету трагические события разворачиваются в будущем.

Для тех, кто любит посмеяться стоит обратить внимания на боевики с «юморинкой» — Час-Пик, «Плохие парни», Смертельное оружие. Сюда же можно включить и все части «Крепкого орешка».

Для любителей сериалов также эксперты назвали рейтинг боевиков для просмотра на карантине. Стоит взять во внимание такие фильмы, как «Слепая зона», «Каратель», «Банды Лондона», «Беги», «Банши», «Побег» и «В пустыне смерти».

Для киноманов карантин не станет помехой, чтобы насладиться любимым боевиков или посмотреть новый серил. Подборку экшн-фильмов составили эксперты портала vtomske.ru


Ирен Громова

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