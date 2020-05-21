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Создатель «Джессики Джонс» возьмётся за женщину-паука для киностудии Marvel

Сегодня, 18:27

Какая версия персонажа появится на экране?

Спин-офф Человека-паука с женщиной в главной роли берётся снимать известная режиссёр С. Дж. Кларксон. Она известна по таким сериалам, как «Джессика Джонс», «Декстер», «Наследники» и другие. 

Спин-офф Человека-паука с женщиной в главной роли будет первым фильмом в работе режиссёра, которая подписала контракт с Sony Pictures. Однако это не первый раз, когда ей предстоит работать над персонажем из Marvel - режиссёр работала над многими эпизодами «Джессики Джонс».

Инсайдеры сообщают, что есть большая вероятность, что фильм будет основан на персонаже комиксов Мадам Веб. Впрочем, в Sony или в киностудии Marvel это официально не подтверждают. Сценарий пока не написан, но создатели уже наметились на таких актрис, как Шарлиз Терон и Эми Адамс, хотя ни с кем из потенциальных актёров ещё не беседовали.

За всё время существования Человека-паука в роли его помощницы, женщины-паука, выступали разные героини. Первой женщиной-пауком была Джессика Дрю, также Джулия Карпентер, Мэтти Франклин, Веранке и Шарлотта Виттер. Джулия Карпентер стала Мадам Паутиной, унаследовав этот титул и способности от Кассандры Уэбб, о которой и сообщает издание Variety.

Несмотря на то, что возраст и состояние здоровья не позволяли героине бороться со злом по версии комиксов, в кинокомиксе всё может быть иначе - на это намекают источники Variety.


Ангелина Соколовская

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