Волки, медведь и лось угодили в фотоловушку охотников под Петербургом

Фотосъёмка длилась несколько дней.

Фотоохотники установили камеры наблюдения в лесу, и некоторых обитателей удалось запечатлеть на фотографии.

Представленные ниже фото сделаны под Петербургом, а именно в Тихвинском лесу.

Фотографии были опубликованы в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Животные, которые угодили в фотоловушку, находятся на территории Общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области.

На объектив фотоохотников за несколько дней угодили сразу и лось, и медведь, и стая пробегающих мимо волков. Если лоси и медведь получились удачно, то волки смазанные или стоят спиной к камере.

То, что никто из них не «стащил» объектив - удачное стечение обстоятельств, поскольку бывали случаи во время подобных экспериментов, когда животные забирали камеры с собой. Как например, лисы воровали камеры в Ноябрьске или на о. Русском, или как крокодил отобрал камеру у иностранного дайвера во время подводной съёмки в Ботсване.

Фотоохота - это хобби, которое позволяет понаблюдать за животными в естественной среде и не причинять им вреда, а также без риска самому стать жертвой дикого животного, однако надо быть готовым к потере объектива из-за любопытных животных.

Ангелина Соколовская