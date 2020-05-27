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Экомода-2020 в сфере ремонта детской комнаты позволит сохранить вкусы ребёнка

Сегодня, 16:01

Дизайнер Габриэла Джил говорит о важности воспитать в новом поколении любовь к природе.

Годы идут, и тенденции на ремонт меняются. По прогнозам Джил, следующее десятилетие экомода будет на первых позициях.

Эксперты считают, что пластик можно смело выбрасывать: самые популярные материалы в 2020 будут либо природными, либо уже полностью переработанными. Мебель из ротанга, бамбуковые украшения, джутовые ковры и обивка из мешковины отлично впишутся в детскую комнату. Такой выбор материалов позволит подобрать любой дизайн: стилизовать комнату под любимый мультик ребёнка или сделать биофильный дизайн, где комната будет скорее напоминать парк или лес. Но нужно учитывать и голос ребёнка.

Обычно родители не доверяют детям в сфере ремонта или дизайна, но Антон Печёный в программе «Это моя комната» показал отличные способы сохранить вкусы ребёнка и сделать всё красиво. «Холодное сердце» и «Тачки» стали основой для креативного дизайна детских. 

Если ребёнок не хочет обои с Микки Маусом, можно подойти с другой стороны: сделать комнату в тонах его любимого мультика и создать отдельные зоны с мультиками, например, стол будет в стиле «Лило и Стич», а дверь — в стиле «Корпорации монстров». 

Если трудно определиться с обоями, то модные цвета в 2020 - это мандарин, тёмно-красный, фуксия, периковый коралл и терракотово-коричневый. Все они достаточно яркие, чтобы заполнить детскую.

Габриэла Джил, старший дизайнер в Bonito Designes, также обращает внимание на то, что комнату можно сделать такой, чтобы она полностью развивала творчество. Уговорить ребёнка сделать свои поделки-украшения комнаты: это могут быть нить из фонарей, самодельные ковры или подставка для ручек. Также одну стену превратить в классную доску, исполнив мечту каждого ребёнка — свободно рисовать на стенах. Это тоже одна из новых тенденций.

Поделки из таких естественных материалов как камни, ветки и даже брёвна-подставки, «оживят» комнату любого ребёнка.


Ангелина Соколовская

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