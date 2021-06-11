Нашумевшая консоль Nintendo Switch Pro поддерживает HD и 120 FPS

От редактора

Нашумевшая консоль Nintendo Switch Pro поддерживает HD и 120 FPS

 Известная компания Nintendo недавно провела крупное мероприятие, на котором присутствовало большое…

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Нашумевшая консоль Nintendo Switch Pro поддерживает HD и 120 FPS

Пт 11 июня 2021, 15:19:29

Известная компания Nintendo недавно провела крупное мероприятие, на котором присутствовало большое количество людей. Аудитория была в ожидании официального анонса игровой приставки нового поколения. Однако заведующие корпорацией приняли решение о переносе этой презентации. Но инсайдеры сделали своё дело – базовые характеристики уже в сети.

 

Стала известна дата официального показа – 12 июня. По неофициальным данным можно сделать немного выводов, ведь неизвестна даже комплекция устройства, его дизайн и внешние характеристики. Но основные данные гласят – видеокарта будет в состоянии поддерживать частоту 1 ГГц. Такое «железо» будет приносить пользователем стабильные 720p и 120 fps – это отличные показатели, ведь сравнивая с предыдущими моделями, разброс очевиден.

Вышеперечисленные данные говорят лишь о работе в переносном режиме – когда устройство спокойно можно положить в карман, взять с собой. Это, в свою очередь, отчасти понижает производительность – недоступно разрешение в 1440p. Оно будет реализуемо лишь при стационарном режиме, но частота кадров, вполне возможно, понизится до 60 fps. Недостаточная мощность аккумуляторной батареи снижает производительность. Если разработчики не сделают ничего с этим пунктом – fps не повысится в режиме подключения к экрану.

Судя по известной информации, видеокарту планировали создать на базе AMD, эксперименты привели к плачевным последствиям. Поэтому было принято решение о возвращении к формату работы с проверенной временем Nvidia – с такой видеокартой производительность повышается и является стабильной.


Наталья Сергеенко

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