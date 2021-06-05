Сюжеты:

Решетова покинула квартиру Тимати Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке» Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея Джиган с семьёй попали в шторм в открытом океане на Мальдивах Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros
Главная страница | Hi-Tech | Нейросеть, создающую цепляющие заголовки новостей, выпустили дальневосточные разработчики

Нейросеть, создающую цепляющие заголовки новостей, выпустили дальневосточные разработчики

Сб 5 июня 2021, 09:43:54

ИИ за несколько секунд создаёт заглавия к статьям.

 

IT-умельцы компании «АТА» из Владивостока успешно провели тест ИИ-создателя заголовков 18 мая 2021 года. Платформа анализирует текст и выдаёт заголовок с привлекательностью 90%. Новинка вышла на сервисе Turbocheck — вспомогательном инструменте для журналистов, блогеров и копирайтеров.

Нейросеть создана по идеям Илона Маска — на базе генеративных моделей GPT 3. ИИ-создатель заголовков обучался на суперкомпьютере Кристофари от Сбера. В воссоздании задумки участвовали лингвисты и филологи Дальнего Востока. Благодаря анализу миллиона новостей РБК, «Ленты», ТАСС, «РИА Новости» и других ведущих СМИ программисты разработали эксклюзивную базу, которая отвечает за логику предложений.

ИИ Турбочека не имеет аналогов на территории СНГ. «Яндекс.Маркет», «Вконтакте» и Vc.ru предпринимали подобные попытки, но они не увенчались успехом. Нейросеть часто путалась в смысловых значениях, выдавала противоречивые предложения. Последний ИИ выдаёт результат без фильтрации данных, поэтому авторы не советуют всегда воспринимать его всерьёз.

Специалисты уверяют, что новинка работает не хуже человека:

«Разработка может помочь журналистике избавиться от чрезмерных оценочных суждений в заголовках и от обмана читателей кликбейтными заголовками, которые распространились последнее время во многих медиа-изданиях». Это первая нейросеть, которая так хорошо понимает контекст сложного русского языка. Turbocheck создаёт заглавия в точности как человек, более того, как профессиональный журналист, но точно не как робот», — комментирует руководитель разработки Андрей.

Руководитель проектного офиса «Искусственный интеллект» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Игорь Михайловский также отметил превосходство ИИ над ручным трудом:

«Если всю деятельность отдельно взятого журналиста свести к ее главной задаче — «поиск и анализ информации», то бесспорно системы ИИ могут быть следующим последователем журналистской деятельности. И здесь стоит отметить особо программные решения, которые напрямую связаны с извлечением «смысла» из больших объемов данных.

Михайловский считает, что человек не имеет возможности обрабатывать большие объёмы информации. Это, в свою очередь, искажает правдивость и полноту статьи. Из преимуществ работы с ИИ эксперт также отметил отсутствие давления на автора и нежелательный контакт.

«У ИИ есть существенные преимущества. Например, он способен обработать данные социальных сетей объекта статьи и сформировать его цифровой портрет, что в свою очередь, позволит добавить эмоциональную окраску объекта статьи», — рассказал Михайловский.

Мнение экспертов сошлось с мнением независимых респондентов. Пресс-служба Турбочека провела на улицах и тематических форумах опрос, чтобы оценить работу сервиса.

Результаты показали, что 65% участников отдали предпочтение вариантам Turbocheck и сочли их более привлекательными. Практически все респонденты не смогли отличить автоматически написанные заглавия от журналистских.

Блогеры и копирайтеры оценили разработку по достоинству. Искусственный интеллект Turbocheck помогает в улучшении стилистики, устранении кликбейта и проверяет заголовки на привлекательность.


Оксана Рубанская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Где послушать русские новинки музыки 2021
Где послушать русские новинки музыки 2021

Здравствуйте, уважаемые поклонники русской музыки! В этой статье мы дадим краткий обзор лучших сайтов, где можно послушать новинки русской музыки. Вы можете…

Создана технология преобразования энергии электромагнитных излучений в электроэнергию
Создана технология преобразования энергии электромагнитных излучений в электроэнергию

Цифровизация, автоматизация производственных процессов, отказ от использования ископаемого топлива в среднесрочной перспективе и массовый переход к…

Числа 11:11, 22:22 на часах: Какое желание загадать согласно правилам ангельской нумерологии
Числа 11:11, 22:22 на часах: Какое желание загадать согласно правилам ангельской нумерологии

Люди часто мечтают осуществить задумки с помощью волшебных чисел, но большинство не знает, как эффективнее это сделать.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости