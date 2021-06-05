Нейросеть, создающую цепляющие заголовки новостей, выпустили дальневосточные разработчики

ИИ за несколько секунд создаёт заглавия к статьям.

IT-умельцы компании «АТА» из Владивостока успешно провели тест ИИ-создателя заголовков 18 мая 2021 года. Платформа анализирует текст и выдаёт заголовок с привлекательностью 90%. Новинка вышла на сервисе Turbocheck — вспомогательном инструменте для журналистов, блогеров и копирайтеров.

Нейросеть создана по идеям Илона Маска — на базе генеративных моделей GPT 3. ИИ-создатель заголовков обучался на суперкомпьютере Кристофари от Сбера. В воссоздании задумки участвовали лингвисты и филологи Дальнего Востока. Благодаря анализу миллиона новостей РБК, «Ленты», ТАСС, «РИА Новости» и других ведущих СМИ программисты разработали эксклюзивную базу, которая отвечает за логику предложений.

ИИ Турбочека не имеет аналогов на территории СНГ. «Яндекс.Маркет», «Вконтакте» и Vc.ru предпринимали подобные попытки, но они не увенчались успехом. Нейросеть часто путалась в смысловых значениях, выдавала противоречивые предложения. Последний ИИ выдаёт результат без фильтрации данных, поэтому авторы не советуют всегда воспринимать его всерьёз.

Специалисты уверяют, что новинка работает не хуже человека:

«Разработка может помочь журналистике избавиться от чрезмерных оценочных суждений в заголовках и от обмана читателей кликбейтными заголовками, которые распространились последнее время во многих медиа-изданиях». Это первая нейросеть, которая так хорошо понимает контекст сложного русского языка. Turbocheck создаёт заглавия в точности как человек, более того, как профессиональный журналист, но точно не как робот», — комментирует руководитель разработки Андрей.

Руководитель проектного офиса «Искусственный интеллект» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Игорь Михайловский также отметил превосходство ИИ над ручным трудом:

«Если всю деятельность отдельно взятого журналиста свести к ее главной задаче — «поиск и анализ информации», то бесспорно системы ИИ могут быть следующим последователем журналистской деятельности. И здесь стоит отметить особо программные решения, которые напрямую связаны с извлечением «смысла» из больших объемов данных.

Михайловский считает, что человек не имеет возможности обрабатывать большие объёмы информации. Это, в свою очередь, искажает правдивость и полноту статьи. Из преимуществ работы с ИИ эксперт также отметил отсутствие давления на автора и нежелательный контакт.

«У ИИ есть существенные преимущества. Например, он способен обработать данные социальных сетей объекта статьи и сформировать его цифровой портрет, что в свою очередь, позволит добавить эмоциональную окраску объекта статьи», — рассказал Михайловский.

Мнение экспертов сошлось с мнением независимых респондентов. Пресс-служба Турбочека провела на улицах и тематических форумах опрос, чтобы оценить работу сервиса.

Результаты показали, что 65% участников отдали предпочтение вариантам Turbocheck и сочли их более привлекательными. Практически все респонденты не смогли отличить автоматически написанные заглавия от журналистских.

Блогеры и копирайтеры оценили разработку по достоинству. Искусственный интеллект Turbocheck помогает в улучшении стилистики, устранении кликбейта и проверяет заголовки на привлекательность.





Оксана Рубанская