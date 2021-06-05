Программисты из провинции избавили заголовки новостей влиятельных СМИ от лжи

Уникальная разработка видит и исправляет приукрашенные статьи.
Разработчики из Владивостока 18 мая представили создателя заголовка новостей, пишет Prim.news. Для получения результата достаточно ввести текст и нажать на одну клавишу. Нейросеть анализирует, логически мыслит и выдаёт результат без преувеличения и кликбейта.
Влиятельные СМИ не прошли проверку новым искусственным интеллектом. Статья издания RT.ru, которое является одним из лучших, подверглась изменениям ИИ.
Заголовок в оригинале звучал так:
Новый национальный бренд: как продажи вакцины «Спутник V» могут отразиться на международном имидже России
Присутствует введение в заблуждение читателя. В заголовке не раскрывается суть — лишь утаивание. Стоп-слово в заголовке «могут» также является кликбейтом и ложью для читателя. Платформа TurboCheck исправила издание так:
Эксперт оценил перспективы «Спутника V» для мировой экономики
Заглавие вышло без кликбейта и утаивания, всё по факту и открыто для аудитории.
В СМИ LIFE новая нейросеть также нашла признаки ошибок журналистов и авторов. В новости:
Модель взмолилась о помощи, когда увидела, во что превратились её ноги после 16 часов в пенной ванне
Явный кликбейт, преувеличение и нарушение правил всех новостных агрегаторов. Нейросеть от разработчиков из провинции избавила статью от лжи:
Стопы модели из Флориды покрылись грибком
Заголовок от нейросети вышел без преувеличений, но не потерял красочности и уникальности.
Платформа от разработчиков из Владивостока может помочь новостным изданиям уйти от нарушений и создать чистую репутацию.