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Программисты из провинции избавили заголовки новостей влиятельных СМИ от лжи

Сб 5 июня 2021, 12:45:24

Уникальная разработка видит и исправляет приукрашенные статьи.

Программисты из провинции хотят изменить СМИ Фотоколлаж: (сайт)
Программисты из провинции хотят изменить СМИ Фотоколлаж: Владтайм

Разработчики из Владивостока 18 мая представили создателя заголовка новостей, пишет Prim.news. Для получения результата достаточно ввести текст и нажать на одну клавишу. Нейросеть анализирует, логически мыслит и выдаёт результат без преувеличения и кликбейта.

Влиятельные СМИ не прошли проверку новым искусственным интеллектом. Статья издания RT.ru, которое является одним из лучших, подверглась изменениям ИИ.

Заголовок в оригинале звучал так:

Новый национальный бренд: как продажи вакцины «Спутник V» могут отразиться на международном имидже России

Присутствует введение в заблуждение читателя. В заголовке не раскрывается суть — лишь утаивание. Стоп-слово в заголовке «могут» также является кликбейтом и ложью для читателя. Платформа TurboCheck исправила издание так:

Эксперт оценил перспективы «Спутника V» для мировой экономики
С помощью кнопки «Создать заголовок» нейросеть выдала результат Фотоколлаж: (сайт)
С помощью кнопки «Создать заголовок» нейросеть выдала результат Фотоколлаж: Владтайм

Заглавие вышло без кликбейта и утаивания, всё по факту и открыто для аудитории.

В СМИ LIFE новая нейросеть также нашла признаки ошибок журналистов и авторов. В новости:

Модель взмолилась о помощи, когда увидела, во что превратились её ноги после 16 часов в пенной ванне

Явный кликбейт, преувеличение и нарушение правил всех новостных агрегаторов. Нейросеть от разработчиков из провинции избавила статью от лжи:

Стопы модели из Флориды покрылись грибком
Издание LIFE преувеличивает в заголовках Фотоколлаж: (сайт)
Издание LIFE преувеличивает в заголовках Фотоколлаж: Владтайм

Заголовок от нейросети вышел без преувеличений, но не потерял красочности и уникальности.

Платформа от разработчиков из Владивостока может помочь новостным изданиям уйти от нарушений и создать чистую репутацию.


Оксана Рубанская

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