Уникальная разработка видит и исправляет приукрашенные статьи.

Программисты из провинции хотят изменить СМИ Фотоколлаж: Владтайм

Разработчики из Владивостока 18 мая представили создателя заголовка новостей, пишет Prim.news. Для получения результата достаточно ввести текст и нажать на одну клавишу. Нейросеть анализирует, логически мыслит и выдаёт результат без преувеличения и кликбейта.

Влиятельные СМИ не прошли проверку новым искусственным интеллектом. Статья издания RT.ru, которое является одним из лучших, подверглась изменениям ИИ.

Заголовок в оригинале звучал так:

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Присутствует введение в заблуждение читателя. В заголовке не раскрывается суть — лишь утаивание. Стоп-слово в заголовке «могут» также является кликбейтом и ложью для читателя. Платформа TurboCheck исправила издание так:

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С помощью кнопки «Создать заголовок» нейросеть выдала результат Фотоколлаж: Владтайм

Заглавие вышло без кликбейта и утаивания, всё по факту и открыто для аудитории.

В СМИ LIFE новая нейросеть также нашла признаки ошибок журналистов и авторов. В новости:

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Явный кликбейт, преувеличение и нарушение правил всех новостных агрегаторов. Нейросеть от разработчиков из провинции избавила статью от лжи:

Стопы модели из Флориды покрылись грибком

Издание LIFE преувеличивает в заголовках Фотоколлаж: Владтайм

Заголовок от нейросети вышел без преувеличений, но не потерял красочности и уникальности.

Платформа от разработчиков из Владивостока может помочь новостным изданиям уйти от нарушений и создать чистую репутацию.

Оксана Рубанская