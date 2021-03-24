Сюжеты:

Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола Сбербанк запустил сервис постановки диагноза через искусственный интеллект Биткоин пробил исторический максимум Huawei начала распространение EMUI 11 Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары Борьба с Москвой за ее же деньги: Глава Фонда, замешанного в «шпионском скандале», не считает нужным скрываться «Мы уже проплатили кому надо, дело закроют»: Полицию Владивостока подозревают в «крышевании» уголовного преступления В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai «Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками
Главная страница | Hi-Tech | Подспорье для налогов: YouTube научился распознавать товары в видео

Подспорье для налогов: YouTube научился распознавать товары в видео

Ср 24 марта 2021, 12:53:48

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, внедрил новую технологию. Особые нейросети будут анализировать ролики и выделять товары, рекламируемые блогерами. Пока программу называют тестовой, но разрабатывается она уже несколько лет.

Новые нейросети начали тестировать на нескольких сотнях добровольцев в 2020 году. Программа способна распознать, какие товары показаны в ролике. Удобный интерфейс соберёт их в список, снабдив ссылками на покупку. Позже рекомендации приобрести схожие продукты будут появляться в ленте вместе с видеороликами.

 

По мнению Google, такой алгоритм позволит плотнее наладить связь между потребителями, авторами контента и производителями продуктов. Как будет вестись монетизации, пока не сообщается. Но есть предположение, что главная цель проекта - далеко не удобство пользователя.

В Google понимают, что аудитория YouTube расширяется с каждым годом, а топовые блогеры зарабатывают миллионы долларов на рекламе. Безусловно, для сервиса доход тоже значителен, но ранее компания намекнула на введение налогов для авторов контента.

Уточнялось, что брать процент будут только с тех блогеров, у которых в роликах есть продакт-плейсмент и прямая реклама. Новая нейросеть позволит "отлавливать" контент-мейкеров, стремящихся обойти ограничения и не платить налоги сервису.


Наталья Сергеенко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Как просто и быстро получить выгодный онлайн займ
Как просто и быстро получить выгодный онлайн займ

Высокая конкуренция на рынке кредитных услуг порождает уникальные функции. Одна из них – беспроцентный первый кредит.

Бесплатная реклама, объявления
Бесплатная реклама, объявления

В наше время качественная реклама решает многое, особенно виртуальная. Сейчас с помощью грамотного подхода к рекламе продукта или услуги, можно не только…

"Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям

 18 марта на стриминговых сервисах "Кинопоиск HD" и HBO Max состоялась премьера "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Хронометраж фильма составил четыре часа,…

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости