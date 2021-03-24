Подспорье для налогов: YouTube научился распознавать товары в видео

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, внедрил новую технологию. Особые нейросети будут анализировать ролики и выделять товары, рекламируемые блогерами. Пока программу называют тестовой, но разрабатывается она уже несколько лет.

Новые нейросети начали тестировать на нескольких сотнях добровольцев в 2020 году. Программа способна распознать, какие товары показаны в ролике. Удобный интерфейс соберёт их в список, снабдив ссылками на покупку. Позже рекомендации приобрести схожие продукты будут появляться в ленте вместе с видеороликами.

По мнению Google, такой алгоритм позволит плотнее наладить связь между потребителями, авторами контента и производителями продуктов. Как будет вестись монетизации, пока не сообщается. Но есть предположение, что главная цель проекта - далеко не удобство пользователя.

В Google понимают, что аудитория YouTube расширяется с каждым годом, а топовые блогеры зарабатывают миллионы долларов на рекламе. Безусловно, для сервиса доход тоже значителен, но ранее компания намекнула на введение налогов для авторов контента.

Уточнялось, что брать процент будут только с тех блогеров, у которых в роликах есть продакт-плейсмент и прямая реклама. Новая нейросеть позволит "отлавливать" контент-мейкеров, стремящихся обойти ограничения и не платить налоги сервису.

Наталья Сергеенко