Сбербанк запустил сервис постановки диагноза через искусственный интеллект

Сбербанк запустил в оборот сервис, который способен определить состояние человека по представленным симптомам. За работу докторов берется искусственный интеллект. Цифровая медицина – это достаточно перспективное направление, но специалисты видят большое количество рисков.

Сервис был запущен компаниями, которые входят в группу Сбербанка. Услуга поможет выявить вероятный диагноз с помощью ИИ.

Для того чтобы получить консультацию от робота, клиенту нужно прописать симптомы в свободной форме. Далее система выдаст 3 вероятные причины плохого самочувствия. Разработчики обещают, что точность ответа будет варьироваться в диапазоне от 75 до 91 процента. Все зависит от причины заболевания. Чем подробнее вы дадите информацию о симптомах, тем выше шанс выдачи верного заключения.

Для обучения нейросети создатели добавили в нее больше четырех миллионов поставленных диагнозов, соблюдая требования конфиденциальности. В памяти системы находится 265 различных диагнозов. Это 95 процентов всех возможных заключений докторов. Работа сервиса основана на машинном обучении.

За использование услуги не нужно платить. Представитель компании пояснил, что сервис создан для того, чтобы клиенты могли понять, стоит ли им обращаться к доктору. После получения вероятных диагнозов программа дает возможность получить консультацию врача удаленно или записаться к доктору на прием через приложение.

Совсем скоро планируется добавить возможность оценки заражения COVID-19. Если введенное описание будет характерным для этой болезни, система выдаст подозрение на вирус и предложит обратиться к врачу.

Зачем Сбербанку развивать цифровые технологии?

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Харис раньше назвал здравоохранение одним из самых значимых направлений развития группы компаний. По его прогнозу рынок цифровой медицины уже через год может увеличиться в пять раз. Сбербанк хочет к концу 2023 года стать лидером в цифровом здравоохранении.

Консультация в приложении – это не медицинская услуга. Она несет лишь информационный характер. Законодательство нашей страны разрешает ставить диагноз и назначать лечение только после очного приема.

Сервис используется для того, чтобы клиенты могли получить максимально возможное количество информации о состоянии здоровья до посещения клиники.

Риски использования приложения

Денис Швецов – генеральный директор сервиса «Доктор рядом» считает, что информацией, которую предоставляет приложение, должны пользоваться врачи.

Руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» Ирина Каргальская полагает, что «СберЗдоровье» может ухудшить ситуацию с самолечением. Уже сейчас 70 процентов соотечественников ищут информацию о заболевании в интернете. Их доля будет увеличена, ведь многие пациенты будут удовлетворены ответом, предоставленным сервисом.

Денис Юдчица – генеральный директор «Мобильных медицинских технологий» – считает, что сервис будет практически бесполезным, если пациенты не заполнят анкету до конца. В результате диагноз может оказаться неверным.

Наталья Сергеенко