Huawei начала распространение EMUI 11

Китайская компания Huawei провела значительную модификацию: произвела обновление программного интерфейса смартфонов EMUI 11.

По мнению разработчиков, обновленный и усовершенствованный девайс уже скоро будет доступен поклонникам следующих моделей: Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 Pro и Huawei P40. Имеются в виду серии смартфонов, которые экспортировались в последнее время.

Следует отметить, что обновленное программное обеспечение EMUI 11 уже ранее зарекомендовало себя на китайском рынке и понемногу расходится на экспорт. Однако активация обновлений на всех устройствах Huawei займет какое-то время.

Однако не все новшества, которые были разработаны и оговорены, будут активированы. Но не только этими новинками нас удивит торговая компания. Для пользователей смартфонов Huawei P30 разработана поддержка управления при помощи жестов, которая уже будет встроена в серии P40. К тому же бонусом новой модели будет эксклюзивное дополнение – тема оформления «Звёздная ночь».

Новшества в оформлении функционала Huawei предполагают постепенный переход от операционной системы Android к собственной – Harmony OS. Это изменение можно наблюдать при загрузке: надпись Powered by Android мы еще увидим, а значок ОС зелёный робот отсутствует.

Для системного обновления версии 11.0.0.151 необходимо примерно 1,1 Гб внутренней памяти. Уже скоро это будет доступно для некоторых устройств, упомянутых ранее. Есть предположение, что EMUI 11 – последнее обновленное ПО для операционной системы Android; в дальнейшем планируется переход на Harmony OS.

Наталья Сергеенко