Новинка получит упрощённый дизайн, который позволит снизить стоимость.

Новинка получит функционал AirPods Pro, считает Минджи. Фото: Phonearena.com\apple.com

Известный эксперт Го Минджи, специализирующийся на электронике, предположил особенности новой гарнитуры от Apple. AirPods 3 будут дешевле AirPods Pro, считает аналитик. Снизить цену позволит упрощённый дизайн.

По мнению эксперта, конструктивно AirPods 3 будут унифицированы с AirPods Pro. Не исключено, что новые наушники получат тот же функционал в другом корпусе, или с другим чехлом.

Производство третьей генерации AirPods могут начать уже в следующем году. В начале 2021 года они заменят на конвейере AirPods 2, считает Минджи. Подобного мнения придерживается и Минг-Чи Куо — инсайдер из TF Securities. Эксперт считает, что новые технологические процессы позволят уместить функционал Pro-версии в более компактном корпусе.

Стоит отметить, что в своих прогнозах Го Минджи уже касался наушников Apple. Эксперт предположил, что беспроводная гарнитура войдёт в комплект поставки iPhone 12. Не исключено, что упрощённая версия AirPods Pro создана для снижения цены будущего смартфона.

Дмитрий Кошевой