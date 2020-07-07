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Главная страница | Hi-Tech | 12 июля Watch Dogs 2 можно будет получить бесплатно

12 июля Watch Dogs 2 можно будет получить бесплатно

Сегодня, 15:28

Раздача начнётся перед презентацией новых проектов Ubisoft.

Фото: droidnews.ru\ forums.ubisoft.com

Уже в это воскресенье начнётся долгожданный «парад премьер» от Ubisoft. Трансляция презентации новых игр начнётся 12 июля — тогда же игру Watch Dogs 2 можно будет получить бесплатно.

Раздача стартует с началом презентации (22:00 по МСК). Получить бесплатную копию Watch Dogs 2 можно будет сразу после прешоу, которое начнётся в 21:00 по МСК. Для этого потребуется учётная запись в игровом сервисе Ubisoft — Uplay.

Для получения игры хватит авторизации на сайте сервиса, или в приложении. Поэтому желающим получить Watch Dogs 2 следует вспомнить данные для входа, или зарегистрироваться в сервисе.

Напомним, мероприятие Ubisoft Forward станет местом презентации новых игр студии. Во время прешоу разработчики анонсируют дополнения к уже вышедшим продуктам, а с десяти часов начнутся анонсы полноценных продолжений. Так, в этом году игроки ждут презентацию Far Cry 6, Watch Dogs Legion, и новую часть франшизы Assassin’s Creed.

Напомним, вторая часть Watch Dogs увидела свет в 2016 году. Сиквел игры про хакеров получил обновленный графический движок, который дополнил свободу действий, и открытый игровой мир. Благодаря этому многие обозреватели сравнивали Watch Dogs 2 с лидером жанра — GTA V. Критики положительно встретили игру — оценка на агрегаторе Metacritic составляет 75 баллов из 100 для ПК-версии.


Дмитрий Кошевой

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