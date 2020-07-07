Инсайдеры показали новую беззеркальную камеру Canon EOS R5

Анонс может состояться уже 9 июля.

Судя по утечке, EOS 5D получит поворотный дисплей. Фото: Photorumors.com

Анонс новой камеры от японской компании запланирован на конец недели, но инсайдеры уже показали новую беззеркальную камеру Canon EOS R5 в серии детальных снимков. Утечку опубликовали на сайте Photorumors.com.

Несмотря на отсутствие официальных характеристик устройства, представители Canon уже раскрыли нишу EOS R5. Говоря о характеристиках камеры, в компании заявили, что ее можно будет использовать в «кинопроизводстве».

По мнению экспертов, новинка сможет снимать полнокадровое видео в разрешении 8K и частотой почти в 30 кадров. Также владельцам EOS R5 будут доступны режимы Canon Log с разной частотой кадров. В частности, 4K-видео можно будет записать с частотой в 119,9 кадров в секунду с режимом 4:2:2\10.

Исходя из снимков можно предположить, что камера получит систему автофокусировки Dual Pixel, и пятиосевую стабилизацию, которая позволит получить качественное видео при динамичной съемке. Считается, что в основе камеры лежит CMOS-сенсор на 45 мегапикселей.

Эргономика устройства традиционна для аппаратов подобного класса. Основной дисплей разместили на поворотном модуле, что облегчает съемку с разных ракурсов, а навигации по меню поспособствует удобное колесо прокрутки. Все это дополнит двойной слот для карт памяти CF\ SD UHS-II, и встроенный Wi-Fi-модуль.

Стоимость камеры пока неизвестна, но аналитики считают, что она составит $3000-3500. Этот показатель позволит конкурировать с лидерами сегмента — Sony Alpha A7R VI и Nikon Z7.

Дмитрий Кошевой