Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

От редактора

Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

Новый компьютер появится в конце этого года, считают эксперты.

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Новый Google Chrome будет экономить заряд ноутбука

Сегодня, 15:20

Вслед за меньшим потреблением ОЗУ, разработчики готовят новый функционал.

интернет
Ограничение работы jаvascript снизит потребление энергии. Фото: Pexels

Браузер от Google известен своим ненасытным «аппетитом» к ресурсам компьютеров. Но команда не перестаёт трудиться над улучшением Chrome. Так, недавно браузер получил функцию SegmentHeap для контроля потребления оперативной памяти. На очереди нововведение, позволяющее продлить автономность ноутбука.

Умельцы ресурса The Windows Club обнаружили эту особенность в тестовой сборке Google Chrome. Функция тестируется в экспериментальном режиме, и, доведённая до ума, позволит снизить общее энергопотребление.

По словам энтузиастов, смысл функции в том, чтобы останавливать сценарии jаvascript для фоновых вкладок. Таким образом даже при десятках открытых сайтов браузер будет значительно экономить заряд ноутбука — при 36-и открытых вкладках тест показал прирост автономности в 2 часа.

Похожие фишки, помогающие ограничивать потребление ресурсов, есть у многих конкурентов Chrome. Однако, браузер остаётся одним из самых популярных — по данным компании Netmarketshare, доля Google Chrome составляла 68,5% на март 2020 года.


Олег Фёдоров

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