Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

От редактора

Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

Новый компьютер появится в конце этого года, считают эксперты.

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Главная страница | Hi-Tech | В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi

В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi

Сегодня, 13:02

Скидка распространяется на 25 моделей — некоторые цены снизили на 5 тысяч рублей.

Фото: gizchina и wccftech

Ограничения, связанные с пандемией прежде всего ударили по потребительскому рынку, что привело к снижению спроса на гаджеты. В этих условиях производители вынуждены идти навстречу покупателю. Так, в России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi, которая призвана укрепить позиции бренда.

Устройства по сниженным ценам представлены в магазинах сети «Связной». Более 25 моделей теперь можно приобрести со скидкой. Так, смартфоны бюджетной линейки подешевели почти на 10%. К примеру, Redmi 8 с накопителем на 64 ГБ, и 4 ГБ оперативной памяти можно приобрести за 9 990 рублей, а Redmi Go на 8 ГБ оценили в 4 995 рублей — вместо прежних 6?240.

Устройства премиум сегмента тоже предлагают со скидкой. Так, с выгодой в 7 494 рублей можно купить Note 10 Lite с накопителем на 128 ГБ. Новая цена составляет 25?041 рубль.

Можно предположить, что подобная акция укрепит позиции Xiaomi на российском рынке. Так, по данным продаж на агрегаторе «Яндекс.Маркет», смартфоны семейства Redmi Note 8 стали самыми продаваемыми в России. Китайским устройствам удалось обогнать конкурентов из Apple и Samsung.


Дмитрий Кошевой

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