Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

От редактора

Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

Новый компьютер появится в конце этого года, считают эксперты.

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Эксперт озвучил уязвимости системы распознавания лиц

Сегодня, 10:51

Несовершенный ИИ обманывается даже при помощи накладных усов.

технологии
Фото: Pixabay

 

В интервью «Прайму» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский озвучил недостатки алгоритмов системы распознавания лиц. По его мнению, подобные технологии далеки от идеала, что спровоцировало появление множества аксессуаров, призванных обманывать камеры.

Уязвимости, которые озвучил Кричевский, на первый взгляд банальны, но они работают. Эксперт отметил, что биометрическое сканирование лица или сетчатки глаза может сбоить. Особенно, если носить специальные очки с LED-лампами, разработанные японским НИИ, или специальные 3D-маски.

Некоторым, менее продвинутым системам, будет достаточно и накладных усов или бороды, как и других объектов, скрывающих черты лица. Такими уловками нередко могут пользоваться мошенники. К тому же спрос на специальные аксессуары возрос со времён протестов в Гонконге.

Также Кричевский отмечает, что обеспокоенность граждан подобными системами понятна, так как может нарушать приватность частной жизни. Но они всё же направлены на благо общества, уверен эксперт.


Олег Фёдоров

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