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В Сети появилось первое геймплейное видео Assassin’s Creed Valhalla

Сегодня, 10:43

Ролик демонстрирует штурм замка, диалоги и новые механики.

Фото: reddit и xbox.com

Недавно пользователи YouTube получили возможность оценить геймплей новой части франшизы от Ubisoft. В сети появилось первое геймплейное видео Assassin’s Creed Valhalla. Неизвестный пользователь опубликовал 30-минутный ролик на своём канале, но его вскоре удалили по жалобе Ubisoft. Теперь копии видео можно найти только в соцсетях.

Судя по увиденному, фанаты серии предположили, что на видео попала одна из рабочих сборок игры. В пользу этой версии говорила недоработанная лицевая анимация персонажей, которая уступает даже уровню анимации в прошлой части франшизы.

Видео демонстрирует задание со штурмом крепости. Игроку предстоит пройти под шквалом огня на корабле, заложить порох под морские ворота и начать сражение с гарнизоном крепости.

Пользователи Reddit отметили, что многие механики, показанные на видео, заимствованы из Assassin’s Creed Odyssey. В частности, анимация боёв, сама боевая система и механика захвата замка.

Помимо задания, на видео попали «мирные будни» главного героя — можно увидеть интерфейс диалогов, и живописную графику поселений викингов. Стоит отметить, что на видео не попали элементы, которые считаются новшеством очередной части.

Так, ранее авторы PlayStation Magazine UK рассказывали, что у главного героя будет ворон, который поможет находить сокровища, и исследовать древние руины. Не исключено, что на видео попала рабочая версия, лишённая ряда игровых элементов. Напомним, выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.


Дмитрий Кошевой

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