Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

От редактора

Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

Новый компьютер появится в конце этого года, считают эксперты.

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Главная страница | Hi-Tech | Макет iPhone 12 оказался компактнее iPhone 7 и толще iPhone SE

Макет iPhone 12 оказался компактнее iPhone 7 и толще iPhone SE

Сегодня, 09:42

Ресурс MacRumors опубликовал фото сравнения младшей версии предполагаемой новинки.

телефон

Фото: macrumors

Компания Apple планирует осенью выпустить новую линейку iPhone 12, но в сети, благодаря инсайдерам, появляется все больше и больше информации о новых смартфонах.

На сайте MacRumors пользователь iZac, купив заглушку 5.4 дюймовой модели iPhone 12, разместил фото для подробного сравнения с оригинальным iPhone SE и iPhone 7. Пользователь рассматривает смартфон с целью замены iPhone SE, которым легко управлять одной рукой.

телефон

Фото: macrumors

Снимки подтверждают ранее появившиеся в Сети слухи о том, что данная модель компактнее iPhone 7, так как тоньше она приблизительно на 3 мм. Притом макет на 6 мм толще, чем iPhone SE.

По словам iZac, новый смартфон хоть и больше SE, но его удобнее держать в руке, а угловатые формы и плоские грани позволяют легко им управлять.

Внешний вид iPhone 12 также подтверждает слухи, о том, что корпус более плоский, с чёткими гранями, чем очень похож на iPhone 5.

Ранее в Сети сообщали, что 5,4 дюймовая модель будет иметь двойную камеру, но приобретенный макет на фото имеет тройную и это противоречит слухам.


Кира Соколова

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