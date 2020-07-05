Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

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Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

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Предзаказ Horizon Zero Dawn в Steam подорожал в 3 раза

Сегодня, 16:20

Выход намечен на 7 августа 2020 года.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime

Horizon Zero Dawn — игра, которая завоевала популярность на консолях (самая продаваемая игра на PS4 и самая продаваемая оригинальная игра). Первоначально она являлась эксклюзивом, но позже разработчики объявили о портировании игры на ПК. И вот релиз намечен на 7 августа 2020 года.

Под это дело устроили продажу предзаказов: в Epic Games Store игра стоит 1099 рублей, но если успеть на скидочный купон — всего лишь 449 рублей; а в Steam сначала предзаказ стоил 930 рублей, но недавно он подорожал почти в 3 раза — 2800 рублей на 5 июля. Никаких объяснений никто не предоставлял, разница в изданиях между 2 магазинами отсутствует.

Сама игра успела получить много наград, в том числе от гильдии сценаристов, и может похвастаться приятной графикой, неплохим сюжетом, открытым миром и множеством взаимодействий с окружающей средой.

К слову, минимальные требования у проекта весьма скромные: 8 Гб ОЗУ и 100 Гб памяти, процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300, видеокарта BVIDIA GeForce 780 или AMD Radeon R9 290.


Святослав Суздальский

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