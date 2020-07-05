США готовят замену российскому ракетному двигателю РД-180

Разработкой занимается компания Blue Origin.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime

Альтернатвыный ракетный двигатель для США — это и дополнительный престиж, и удешевление перевозок, и отсутствие необходимости просить РФ предоставить места на космических кораблях для перевозки космонавтов.

Blue Origin готовят замену российскому двигателю РД-180 — двигатель BE-4 для ракеты Vulcan Centaur. Его уже доставили на предприятие компании United Launch Alliance (ULA) и готовят к пуску. Представитель консорциума утверждает, что полёт пройдёт согласно планам — в 2021 году. Vulcan Centaur создают в качестве замены Atlas, которые летают на РД-180. Поэтому проект считается важным — можно полностью отказаться от компонентов РФ в деле перевозки космических пассажиров.

Хотя у ВЕ-4 есть недостаток, по отношению к РД-180. Американский двигатель ещё не прошёл ни одного теста. И представители ULA не сообщают, когда приступят к проверке двигателя и когда подготовят ВЕ-4 для реального полёта.

Святослав Суздальский