Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s

Устаревший смартфон показал плавную работу нового функционала ОС.

Фото: flickr

Компания Apple планирует осенью представить новую операционную систему iOS 14, но уже сегодня удачно запустили тестовую версию.

Как сообщают в издании mydrivers, протестировать новый функционал получили возможность владельцы iPhone 6s. Несмотря на то, что модель создана пять лет назад новая операционная система работает плавно, без сбоев и торможений. Пользователи получат новое программное обеспечение и функции: виджеты, картинка в картинке, AppClips, улучшенный браузер Safari, управление настольной библиотекой приложений.

Все же были отмечены небольшие задержки при работе с клавиатурой, приложения запускались медленнее, чем на новых моделях, быстрее разряжался аккумулятор. Не стоит забывать, что iPhone 6s работает на слегка устаревшей системе A9 и имеет только 2 ГБ памяти.

Разработчики компании Apple старались создать новую iOS 14, чтобы она подошла даже для более ранних смартфонов и это им удалось. Судя по информации, понятно, что на новых моделях функционал будет работать на отлично.

Кира Соколова