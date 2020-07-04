Huawei переключилась на выпуск мониторов для ПК

Китайская компания планирует закрыть рынок тремя моделями сразу.

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В китайской соцсети Weibo появилась информация о том, что Huawei готовятся к выпуску мониторов для персональных компьютеров и, возможно, мини-ПК. Неизвестные инсайдеры намекают сразу на три модели — для бюджетного, среднего и топового сегментов рынка соответственно.

Презентация мониторов, по версии источников, намечена на ближайшие месяцы, так как все тестирования предположительно прошли ещё год назад. Линейку из трёх вариантов должны показать одновременно. Есть шансы увидеть монитор с 32-дюймовым дисплеем и матрицей miniLED, считают в Сети.

Скорее всего, в этом сегменте техники у Huawei не наблюдается проблем из-за санкций США на запрет сотрудничества и поставок им электронных компонентов. И тот факт, что компания переключилась на выпуск мониторов, поможет сохранить ей хотя бы капитал.

Что касается позиций, стоит напомнить, что на мировом рынке смартфонов Huawei удалось удержать первое место за март–апрель. Тем не менее Samsung вскоре могут отнять первенство — разница в доле рынка у двух компаний составляет 0,1%.

Олег Фёдоров