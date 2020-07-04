Intel разработала 10-ядерный процессор для настольного Apple iMac

Новый компьютер появится в конце этого года, считают эксперты.

iMac / Intel

Фото: Pixabay.com

Новый Apple iMac будет работать на базе чипа от Intel. Речь идёт о настольном компьютере, который представят ближе к концу 2020 года.

Компания Intel специально для Apple разработала 10-ядерный процессор, хотя изначально американская корпорация заявляла, что будет использоваться свои чипы.

Аналитики предполагают, что речь идёт о Intel Core i9-10910 с базовой частотой 3,6 ГГц. 10 ядер одновременно могут поддерживать 20 потоков. Ранее такой процессор нигде замечен не был, и скорее всего, чип специально разработали для Apple.

Вероятно, новый продукт компания представит на регулярной осенней выставке.

Олег Луганский