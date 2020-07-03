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Redmi думают над выпуском маленьких смартфонов

Сегодня, 13:19

Любители минимализма получат долю внимания.

Владимир Суздальский, vladtime

Практически все смартфоны последних лет обладают огромным экраном, занимающим свыше 90% лицевой панели (а различные экраны-водопады и больше 100%). Пользоваться такой «лопатой» с диагональю в 5 дюймов одной рукой — неудобно. Поэтому Redmi думают над выпуском маленьких смартфонов.

Предпосылкой к компактным размерам гаджетов стало заявление главы департамента Xiaomi. Ван Тен Томас рассказал о создании маленького планшета. Выйдет он от суббренда Redmi. Глава департамента уточнил, что сейчас специалистами компании ведётся изучение спроса на маленькие устройства, как отличаются требования покупателей к небольшим гаджетам. Ван Тен Томас сообщил о скором решении вопроса.


Святослав Суздальский

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