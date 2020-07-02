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Выход Crysis Remastered отложили после реакции на трейлер

Сегодня, 10:24

Утечка видео геймплея вызвала негативную реакцию фанатов.

Источник: igromania.ru\ futuregamereleases.com

На официальном аккаунте игры появилось сообщение о переносе релиза. Считается, что выход Crysis Remastered отложили после анализа реакции на первый опубликованный трейлер. Многие игроки посчитали, что в Crytek недостаточно модернизировали графику.

Напомним, в конце июня журналисты заметили страницу Crysis Remastered в онлайн-магазине Microsoft. Там же была указана дата релиза, назначенного на 23 июля, и геймплейный трейлер игры.

Реакция на видео была отрицательной — большинство игроков отметили, что графика обновленной игры немногим отличается от оригинального Crysis, вышедшего 13 лет назад. При этом, ранее разработчики обещали внедрить в обновленный движок игры трассировку лучей, и перерисованные текстуры.

Вместе с тем, эксперты портала VCG отметили видимое улучшение графики. Так, улучшенное освещение сделало более реалистичными джунгли, а отражения солнца в воде стали более «живыми». Кроме того, геометрия некоторых текстур стала более контрастной, что иногда приводит к обратному эффекту.

Официальный анонс переработанной игры состоялся в апреле — тогда стало известно, что игра получит переработанный движок, но 30 июня случилась утечка из Microsoft Store, которая привела к переносу игры.

Напомним, оригинальная игра вышла в 2007 году, став одной из самых обсуждаемых игр года. На протяжении нескольких лет графический движок игры был эталоном, а основные игровые механики сохранились в последующих частях серии.


Дмитрий Кошевой

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