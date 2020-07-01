Huawei продолжает лидировать на мировом рынке смартфонов

Бренду удалось обойти продажи Samsung на 0,1%, Apple — на 6,7%.

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Несмотря на санкции США и Covid-19, китайская компания Huawei уверенно держится на рынке уже второй месяц подряд. Исследования Counterpoint Technology Market Research показывают, что Samsung удалось значительно сократить разрыв за счёт рынка США, но обогнать Huawei пока не удалось. Последние занимают 19,7% доли рынка.

В сравнение с предыдущим отчётным месяцем, рост для компании стал незначительным — за апрель доля Huawei на мировом рынке смартфонов составляла 19% против 17% у Samsung.

Пока что Huawei продолжает лидировать, но южнокорейский гигант может в любой момент подвинуть их с пьедестала. Труднее это будет сделать Apple со своей третьей позиции с 13% доли рынка.

По 8% досталось и другим китайским брендам: Oppo, Vivo и Xiaomi. Последние 23% рынка делят между собой остальные производители.

Фото: TheElec

Стоит напомнить, что у Huawei из-за американских санкций проблемы с производителями и поставщиками компонентов. Разрыв с TSMC заставил компанию запасаться «железом» и отложить выпуск некоторых моделей.

Хотя ранее в июне бренд представил Enjoy 20 Pro, закрывающий средне-бюджетный сегмент рынка. Возможно, у компании ещё есть шансы остаться «на плаву» среди лидеров.

Олег Фёдоров