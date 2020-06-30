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В браузере Microsoft Edge YouTube не работает с блокировщиком рекламы

Сегодня, 16:45

Представители компании рекомендуют отключить AdBlock.

техника
Фото: Flickr, Wikipedia

В фирменном браузере компании Microsoft некорректно работает YouTube, если пользователи блокируют рекламу расширениями. Об этом сообщается на различных технических форумах. Специалисты Microsoft официально признали проблему.

В Microsoft Edge с блокировщиком рекламы не получается досмотреть видеоролики в YouTube до конца. Некоторые вообще не запускаются. Вместо видео появляется чёрный экран и надпись: «Произошла ошибка. Попробуйте позднее». Пользователи убедились, что ошибка происходит не только на операционных системах Windows, но и на macOS.

Специалисты компании определили, что неприятности случаются в браузере Microsoft Edge, на котором установлено расширение AdBlock или AdBlock+. Пользователи часто используют такие блокировщики рекламы. На данный момент, единственным выходом из ситуации является просмотр видеороликов в YouTube вместе с предусмотренной рекламой.


Антон Жилин

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