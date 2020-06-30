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Bloomberg: В новой игре по «Гарри Поттеру» будет открытый мир

Сегодня, 11:25

RPG от компании Avalanche Software выйдет в следующем году.

игра
Фото: YouTube, VK

В Bloomberg появилась информация о новой компьютерной игре про Гарри Поттера с открытым миром. Издание сообщает, что ролевая игра будет доступной на консолях нового поколения PS5 и Xbox Series X. Официального релиза проекта по «Гарри Поттеру» ещё не было.

По словам автора Bloomberg Джейсона Шрайера, RPG по вселенной мира магии будет выпущена под конец следующего года. В статье журналист ссылается на двух разработчиков будущей игры. Над проектом по «Гарри Поттеру» работает компания Avalanche Software, известная по играм Toy Story 3, 25 To Life и Cars 3. Первой знаменитой разработкой студии в 1996 году стал файтинг Ultimate Mortal Combat 3 для Sega.

Джейсон Шрайер сообщает, что в игре по произведениям Джоан Роулинг будет открытый мир. Пользователи смогут свободно перемещаться по локациям Хогвартса и его округи. Сюжетные подробности и геймплей разработчики не раскрывают.

Игра, которая выйдет в 2021 году, не станет первой игровой адаптацией произведений Джоан Роулинг. На сегодняшний день существует 8 полноценных игр про Гарри Поттера от компании Electronic Arts. Кроме того, есть несколько LEGO-версий приключений молодого волшебника.


Антон Жилин

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