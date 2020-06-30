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МТС представили приложение-голосовой помощник «Марвин»

Сегодня, 10:49

Программа для смартфонов позволяет управлять «умными» приборами.

Фото: iphones.ru, Play Маркет

Российский рынок виртуальных ассистентов получил пополнение — в компании МТС представили приложение-голосовой помощник «Марвин». Программа для платформ iOS и Android уже доступна для скачивания. Новинка получила стандартный функционал для подобных программ. Так, «Марвин» может включить музыку или найти определённую интернет-радиостанцию, а для детей приложение может включить проигрывание сказок.

Деловые функции помогут узнать необходимую информацию не отвлекаясь на экран — голосовой помощник может взаимодействовать с органайзером, калькулятором, а также сообщать актуальную информацию.

Стоит отметить, что ряд функций «Марвина» зависят от сервисов МТС. Например, команды «Марвин, включи музыку» или «Марвин, почитай сказку» доступны только владельцам подписки «Марвин Колонка+».

Кроме того, раскрыть все функции «Марвина» поможет «умная» колонка МТС. Только с её наличием помощник сможет работать с таймером, органайзером и будильником, а также проигрывать музыку и аудиокниги.

Напомним, информация о разработке «умной» колонки появилась в конце прошлого года. Новинку разрабатывают сотрудники центра искусственного интеллекта МТС. Как ранее сообщалось, устройство сможет работать в системе «умного» дома с протоколом ZigBee. Новинка может выйти на рынок уже в этом году.


Дмитрий Кошевой

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