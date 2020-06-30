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Флагманы Xiaomi вырастут в цене к 2021 году

Сегодня, 10:04

На это повлияет процессор Snapdragon 875.

телефон

Фото: Gizchina, Happycoin

Интернет источник gizmochina сообщил, что флагманы Xiaomi вырастут в цене уже через полгода. Причиной этому станет однокристальный процессор Snapdragon 875, который с модемом Snapdragon X60 5G стоит 250. $ Это примерно на 100 $ дороже Snapdragon 865, который используется в нынешних топовых моделях.

По предварительным данным инсайдеров, Snapdragon 875 будет иметь 8 ядер, видеопроцессор Adreno в модификации с индексом 660 и систему для визуализации Spectra 580. Новинка ожидаемо будет работать быстрее предшественника и при этом станет более энергоэффективной.

Презентация нового процессора Qualcomm должна состояться в декабре этого года, но  из-за эпидемии коронавируса есть риск, что производитель перенесет её на 2021 год.

Самым дорогим смартфоном в истории Xiaomi стал Xiaomi Mi 10 Pro топовой модификации — в России он стоит около 70?000 рублей.


Кира Соколова

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