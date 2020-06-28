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Новая версия Google Chrome снизит потребление ОЗУ

Сегодня, 17:00

Ранняя версия ПО уже доступна.

Святослав Суздальский, vladtime

Новая версия Google Chrome Canary 85.0.4182.0 получила поддержку функции SegmentHeap — нововведение для управления памятью. По идее, это позволит снизить потребление ОЗУ браузером, а эта проблема является самой болезненной для всего движка Chromium и браузеров на его основе: Chrome, Edge, Firefox.

Однако, Edge выступил в роли «тестера» функции — SegmentHeap добавили в обновление Windows 2004. Предварительная информация предполагает, что подобным образом можно сэкономить до 27% ОЗУ, но точное уменьшение будет зависеть от сайта, режима браузера и тому подобного.

А вот в Firefox ещё ничего не сообщили — ни о возможности поддержки функции, ни о собственных планах на аналогичную возможность.

Шаг неплохой, но браузер по-прежнему может оставаться лидером среди «пожирателей» ОЗУ. Хотя для опытных пользователей было бы интересно добавить официальную возможность самостоятельно копаться в настройках потребления памяти. 


Святослав Суздальский

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