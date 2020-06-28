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Microsoft разработали программу для восстановления утерянных данных

Сегодня, 16:02

Windows File Recovery уже доступна в Microsoft Store.

Владимир Суздальский, vladtime

Бесплатную программу для восстановления утерянных данных разработали в Microsoft. Обозвали её простенько — Windows File Recovery. В Microsoft Store она доступна с 27 июня. Программа восстанавливает информацию с жёстких дисков (даже SD-карты и USB-накопители не забыли) и помогает исправить повреждённые данные. Работает только на ПК и Windows 10 от 19041.0 версии.

Единственный минус утилиты — она работает в командной строке. Поэтому новичку будет неудобно использовать. Впрочем, пару минут поиска информации в Интернете и пошаговая инструкция для программы будет найдена.

Windows File Recovery восстанавливает jpeg, pdf, png, mpeg, mp3, mp4, zip и файлы Office. Но с облачными и сетевыми хранилищами взаимодействия нет. Достоверного сравнения эффективности с другими подобными программами пока нет. Но так как программу можно встроить в Windows, то в компании, возможно, сделают ставку на более глубокую интеграцию с ОС для большего количества взаимодействий.


Святослав Суздальский

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